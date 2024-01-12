Если PlayStation VR2 созданы исключительно для игр, то новая гарнитура ориентирована в первую очередь на рабочие сценарии и создание всевозможного контента — от дизайна продукта до кинопроизводства

Sony представила на выставке CES 2024 свою передовую гарнитуру смешанной реальности, которая ориентирована не только на развлечения, но и на рабочие сценарии, включая создание контента от дизайна продукта до кинопроизводства. Совместно с Siemens разработанное устройство внедряет два 4K OLED-дисплея с диагональю 1,3 дюйма каждый, способных воспроизводить 96% цветового пространства DCI-P3. Внутри гарнитуры интегрирован процессор Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2.

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Применение технологии разделенного рендеринга позволяет эффективно распределять вычислительную нагрузку между гарнитурой и компьютером, обеспечивая стабильную частоту кадров при обработке объемных 3D-моделей. Sony утверждает, что гарнитура обеспечивает реалистичную визуализацию текстур трехмерных объектов и выразительности персонажей в режиме реального времени.

Отслеживание окружающего пространства возможно благодаря шести камерам и датчикам, интегрированным в гарнитуру, что позволяет успешно сочетать виртуальные и реальные объекты. Гарнитура поставляется с двумя контроллерами: кольцом и указкой, обеспечивающими точное взаимодействие с виртуальными элементами. Кроме того, уделяется внимание комфорту использования, с возможностью поднять переднюю часть гарнитуры, чтобы взаимодействовать с реальным миром, не снимая ее полностью.

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Ожидается, что новое устройство поступит в продажу позднее в текущем году. Тем не менее, на момент анонса цена гарнитуры оставалась неопределенной.