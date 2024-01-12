На выставке CES 2024 компания Acer показала модели из доступной игровой линейки Helios Neo. Это два ноутбука с диагоналями экранов 16 и 18 дюймов и новым топовым процессором Intel

На международной выставке CES 2024 компания Acer внесла вклад в мир игровых технологий, представив новые модели из своей игровой линейки Helios Neo. Одной из наиболее впечатляющих новинок является Predator Helios 18, который выделяется 18-дюймовым IPS-дисплеем с высоким разрешением 2560x1600 пикселей, а также частотой обновления на уровне 240 Гц и временем отклика в 3 мс.

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Этот ноутбук оснащен процессором нового поколения Intel Core i9-14900HX, сопровождаемым 32 ГБ оперативной памяти, а за графику отвечает мощная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070. Интересный аспект Helios 18 – это поддержка технологий NVIDIA G-SYNC и Advanced Optimus, обеспечивающих более плавное воспроизведение графики.

В плане подключений и расширенных возможностей, ноутбук оборудован двумя портами Type-C, входом HDMI 2.1 и слотом для карт памяти microSD. Значимым элементом является также звуковая система DTS:X Ultra Surround Sound, что обещает богатый звуковой опыт в играх.

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Предполагается, что Predator Helios Neo 18 будет доступен для приобретения с марта текущего года по цене €1599. Версия Helios Neo 16, сохраняя схожие характеристики, также будет представлена на рынке в указанный период.