Ёмкость АКБ новинки составляет 3,84 кВтч, но её можно увеличить до 26,9 кВтч при помощи шести дополнительных батарей Anker BP3800 LFP

Anker представила инновационную зарядную станцию Solix F3800, предназначенную для множества задач, начиная от эффективной зарядки электромобилей до обеспечения надежного "аварийного" энергоснабжения различных устройств и использования в качестве резервного источника питания для дома.

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Устройство оснащено встроенным аккумулятором емкостью 3,84 кВтч, с возможностью увеличения этой ёмкости до 26,9 кВтч благодаря использованию шести дополнительных батарей Anker BP3800 LFP. Высокая максимальная выходная мощность переменного тока, достигающая 6000 Вт, делает Solix F3800 надежным источником энергии. Впечатляет возможность объединения двух станций, обеспечивающих впечатляющие 12 000 Вт и 53,8 кВтч ёмкости.

Удобство передвижения обеспечивают телескопическая ручка и колесики. Широкий ассортимент разъемов, включая порты для электрокаров и подключение солнечных панелей мощностью до 2400 Вт, делают Solix F3800 универсальным для подключения практически любых устройств.

Различные конфигурации представлены в новинке, включая флагманский Solix F3800 Home Power Kit с дополнительными электрическими коробками и кабелями, а также более доступный Home Backup Kit с 10-контурной системой и ручным управлением. Управление электропитанием осуществляется удобным мобильным приложением Anker app.

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Цена на американском рынке начинается от $3999, варьируя в зависимости от выбранной конфигурации и функциональных возможностей.