ASUS представила свои новые продукты с поддержкой стандарта BTF, который позволяет видеокартам работать без кабеля дополнительного питания и переносит почти все интерфейсы на обратную сторону материнской платы

ASUS представила инновационные продукты, внедряя стандарт BTF (Back-to-The-Future), который изменяет подход к организации питания видеокарт и размещению проводных разъемов. В центре этого стандарта — коннектор Advanced BTF, обеспечивающий до 600 Вт дополнительного питания для подключенных устройств, и, согласно заявлению компании, предоставляет отказ от традиционного разъема вспомогательного питания для видеокарты.

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Новая линейка устройств включает в себя не только видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090, но и BTF-корпуса, такие как ROG Hyperion GT701 BTF Edition, а также материнские платы, в том числе ROG Maximus Z790 Hero BTF. Эти продукты отличаются тем, что их компоненты могут заменяться без необходимости глубокого проникновения в корпус, что обеспечивается переносом проводных разъемов на обратную сторону материнской платы.

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Важно отметить, что устройства, соответствующие стандарту BTF, совместимы только друг с другом, и для использования требуется наличие конкретного коннектора Advanced BTF на материнской плате. ASUS также заключила партнерские соглашения с другими производителями, чтобы расширить рынок BTF-корпусов. Однако, пока отсутствует информация о ценах и точных сроках начала продаж новых продуктов.