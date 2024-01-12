Компания Lenovo расширила ассортимент ноутбуков серии Yoga тремя новыми моделями: Pro 9i, Pro 7i и Pro 7

Компания Lenovo расширила линейку ноутбуков серии Yoga, представив три новые модели: Pro 9i, Pro 7i и Pro 7. Особенности новинок включают в себя мощные конфигурации, использующие процессоры Intel Core Ultra H и видеокарты GeForce RTX, а также высокоразрешительные дисплеи и продвинутые акустические системы.

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Ноутбук Lenovo Yoga Pro 9i (2024) выделяется 16-дюймовым IPS-экраном разрешением 3200x2000 пикселей, частотой обновления 165 Гц и поддержкой технологии PureSight Pro. Возможен выбор панели mini-LED с яркостью 1200 нит. Модель представлена в нескольких конфигурациях с процессорами Intel Core Ultra 5/7/9 H и видеокартой NVIDIA GeForce до RTX 4070. Работает на Windows 11, с батареей 84 Втч, до 64 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD-накопителя.

Ноутбуки Lenovo Yoga Pro 7i (2024) и Yoga Pro 7 оборудованы 14,5-дюймовыми IPS-экранами, разрешением 2560x1600 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Они используют те же процессоры, но с более скромными видеокартами: до RTX 4050 у Yoga Pro 7i и RTX 3050 у Yoga Pro 7. Обе модели включают "вебкамы" с разрешением 1080p, модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1, а также порты USB Type-C (Thunderbolt) и HDMI.

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Все ноутбуки оснащены 180-градусными шарнирами для настройки угла наклона дисплея. Цены начинаются от $1349 для Yoga Pro 7 и от $1649 для Yoga Pro 9i в США. Новинки поступят в продажу в апреле текущего года.