Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid представляет собой два независимых друг от друга устройства: Windows-компьютер в корпусе клавиатуры и Android-планшет

На выставке CES 2024, компания Lenovo привлекла внимание представлением нового гибридного ноутбука ThinkBook Plus, представляющего собой уникальное сочетание Windows-лэптопа и Android-планшета. Этот инновационный гаджет, ожидаемый во втором квартале 2024 года за 1999 долларов, позволяет использовать две независимые части как отдельные устройства или в синхронизированном режиме.

реклама

Часть с клавиатурой оборудована процессором Intel Core Ultra 7, SSD до 1 ТБ, и аккумулятором емкостью 75 Втч. Этот компонент функционирует под управлением Windows 11, предлагая полноценный опыт использования лэптопа. С другой стороны, экранная часть включает 14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2,8K, процессор Snapdragon 8+ Gen 1, и работает на операционной системе Android 13.

Интегрированная концепция позволяет пользователям превратить ThinkBook Plus в полноценный Windows-компьютер, подключив внешний монитор, либо использовать экранную часть как автономный Android-планшет. Новый ноутбук снабжен двумя портами USB Type-C, сканером отпечатков пальцев, и поддержкой 100-ваттной зарядки.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Помимо этого, Lenovo представила и другие модели, такие как ThinkBook 13x Gen 4 с 13,5-дюймовым экраном, ThinkBook 14i Gen 6 с 14,5-дюймовым OLED-дисплеем, и ThinkBook 16p Gen 5 с Intel Core i9 и RTX 4060. Оживленный интерес вызвал также концептуальный ThinkBook 13x Gen 4 SPE с настраиваемым цветным E Ink дисплеем на внешней стороне крышки.