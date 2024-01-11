На выставке CES 2024 компания JBL представила сразу девять моделей наушников

На главном мировом технологическом событии, выставке CES 2024, JBL выделилась впечатляющим арсеналом — компания представила девять инновационных моделей наушников, подчеркивая свое лидерство в индустрии аудио. Основной акцент был сделан на TWS-гарнитурах серии Live, среди которых особо выделяются Live Buds 3, Live Beam 3 и Live Flex 3.

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Эти трехмерные наушники не только предоставляют потрясающее аудио, но и впечатляют функциональностью. Встроенные дисплеи в зарядных кейсах несут на себе не только эстетическую функцию, но и делают использование устройств более интуитивным. Совмещая адаптивное шумоподавление, Bluetooth 5.3 и LDAC, эти модели нацелены на предоставление пользователю максимальной гибкости и качества звука.

Live Buds 3 с IP55 защитой обеспечивают стойкость к внешним факторам, при этом обеспечивая до 10 часов автономной работы. Live Beam 3, схожие по защите, обещают до 12 часов безупречного воспроизведения. Самые прогрессивные Live Flex 3, с открытым дизайном и 12-мм драйверами, предоставляют более чем 40 часов использования вместе с кейсом. Они обещают стать летним хитом 2024 года, доступными по цене $199.

Soundgear Sense — это новое слово в аудио-технологиях. Съемный шейный обод, 16,2-мм драйверы и защита по стандарту IP54 подчеркивают инновационный подход JBL. С четырьмя микрофонами и возможностью одновременного подключения к нескольким устройствам, эти наушники стартуют на рынке по цене $149 в марте 2024 года.

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Также в ассортименте JBL появились проводные наушники Tune 310C, которые станут доступными с марта по цене $24. А линейку накладных наушников пополнили Tune 520BT, Live 670NC, Tune 720BT и Live 770NC, которые поступят в продажу в марте. Эти модели обещают впечатлительные характеристики: длительные часы автономной работы, поддержку передовых технологий и стильный дизайн. Цены варьируются от $50 до $130, предоставляя потребителям широкий спектр вариантов для выбора.