На днях состоялся релиз Portal Revolution — фанатской кампании, которая проливает свет на события, происходившие между первой и второй частями легендарной головоломки

В свежем игровом релизе, на который смотрят с интересом настоящие ценители Valve, представлена фанатская кампания "Portal Revolution". Эта кампания, разработанная студией Second Face Software с активной поддержкой Valve, является своеобразным мостом между первой и второй частями легендарной головоломки Portal.

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Судя по предоставленным данным, игроков ожидает насыщенное 7-часовое приключение с целых 40 новых тестовых комнат. Но не только увлекательный сюжет делает этот проект уникальным – Valve лично курировала его разработку, предоставив команде доступ к исходному коду Portal 2: Community Edition.

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Тем, кто ценит экспертное взаимодействие с игровым миром, стоит обратить внимание: Portal Revolution доступен для бесплатного скачивания на платформе Steam, что подчеркивает глубокое взаимопонимание между народными умельцами и творческой командой Valve.