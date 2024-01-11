На выставке CES 2024 Samsung помимо телевизоров представила множество различных проекторов. Все новинки умеют выполнять роль смарт-ТВ с помощью уже известной функции просмотра контента Smart Hub и вдобавок получили новые возможности облачного гейминга

На выставке CES 2024 компания Samsung впечатлила публику многочисленными инновационными проекторами, выходящими за пределы обычных телевизионных предложений. Звездами шоу стали Premiere 8K и Premiere 5, предлагающие не только выдающееся качество изображения, но и огромный функционал.

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Новинки обладают умением превращаться в смарт-ТВ благодаря функции Smart Hub, предоставляя доступ к разнообразному видеоконтенту, включая Netflix. И в добавок к уже знакомым возможностям, проекторы получили инновационные функции облачного гейминга через Gaming Hub, включая поддержку сервисов NVIDIA GeForce Now, Xbox Cloud Gaming и Utomik.

Одной из выдающихся характеристик является технология Lightwarp, позволяющая проектору превращать любой объект в комнате в интерактивный сенсорный дисплей. Premiere 8K, кроме того, может действовать как беспроводная колонка или дисплей, используя приставку One Connect Box с Wi-Fi 7 поддержкой для передачи 8K-видео в радиусе 10 метров.

Аудиофилы оценят встроенный 8.2.2-канальный звук Dolby Atmos мощностью в 100 Вт, а технология Sound-on-Screen направляет звук в "область экрана", обеспечивая более реалистичное восприятие аудио. Другие особенности включают корпус из дерева и металла, автоматическую коррекцию трапецеидальных искажений, а также автофокус.

Premiere 5, считающийся самым компактным в мире трёхлазерным ультракороткофокусным проектором, предлагает автофокусировку, автоматическую настройку цветового баланса и коррекцию трапецеидальных искажений. Все это вмещено в изящный гаджет высотой 20 см, шириной и глубиной по 14 см, способный проецировать 100-дюймовое изображение на расстоянии всего 43 см от стены.

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Модели Premiere 7 и Premiere 9 не уступают своим собратьям, получив более яркие источники света, новый процессор Quantum 4K для улучшения качества картинки и поддержку технологии Dolby Atmos. Все эти инновации подчеркивают ведущую роль Samsung в области инноваций в сфере проекции и домашнего развлечения.