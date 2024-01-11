После релиза смартфона Enjoy 70 компания HUAWEI представила и Pro-версию новинки

Huawei удивила пользователей новым смартфоном - Enjoy 70 Pro, который представляет собой продвинутую версию базовой модели Enjoy 70. Смартфон внешне выделяется элегантным флагманским дизайном задней панели и обновленными характеристиками.

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Девайс оснащен 6,7-дюймовым LCD-дисплеем разрешением 1080x2388 пикселей, предлагая нетипичную для этой категории экранов функцию Always-On Display. Кроме того, в вырезе экрана расположена 8-мегапиксельная фронтальная камера, а основная камера поражает разрешением 108 Мп, поддерживаемая дополнительной 2-мегапиксельной камерой для эффектного размытия фона.

Производительность смартфона поддерживается процессором Qualcomm Snapdragon 680 и 8 ГБ оперативной памяти. Внутренний накопитель представлен двумя моделями - на 128 и 256 ГБ. Важным аспектом является батарея ёмкостью 5000 мАч, но при этом Enjoy 70 Pro утратил важное преимущество своей линейки - долговременную работу от батареи.

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Однако компенсацией служит быстрая 40-ваттная зарядка, которая, по утверждению Huawei, может восстановить 62% заряда устройства всего за полчаса. HUAWEI Enjoy 70 Pro уже представлен на китайском рынке с ценовой меткой $205 за базовую версию и $235 за более продвинутую.