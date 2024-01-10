В их число вошли OLED-модели на квантовых точках, устройства с поддержкой ИИ-функций и более простые телевизоры с диагональю от 43 до 98 дюймов

Samsung впечатляет инновационной линейкой телевизоров на 2024 год, представив флагманский QN900D – самый тонкий 8K-телевизор с экраном QD-OLED размером от 65 до 98 дюймов. Все модели обладают функцией ИИ-масштабирования видео (AI Upscaling Pro) и интеллектуальными возможностями, включая отслеживание объектов на экране и Real Depth Enhancer Pro, улучшающий контрастность.

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Active Voice Amplifier Pro поднимает аудио на новый уровень, усиливая диалоги и ключевые звуковые эффекты. Помимо флагмана, QN85D и QN90D предлагаются QLED-дисплеи различных размеров без ИИ. В перспективе ожидаются OLED-телевизоры S90D и S95D (55–77 дюймов) с антибликовым покрытием, разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц.

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Компания также обещает новые модели Neo QLED 8K и 4K, QLED 4K и Crystal UHD с матрицами до 98 дюймов и интеллектуальной функцией Samsung Supersize Picture Enhancer, призванной оптимизировать изображение на крупных экранах. Это предложение подчеркивает ведущую роль Samsung в индустрии телевизионных технологий, сочетая великолепное изображение с передовыми инновациями.