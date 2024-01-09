CD Projekt RED похвалилась успехами дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. С момента релиза оно разошлось впечатляющим тиражом, сопоставимым с показателями полноценных игр

CD Projekt RED восторженно объявила о блестящем успехе своего дополнения "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty". За короткие три месяца после выпуска удалось реализовать внушительные пять миллионов копий по всему миру, что приблизительно составляет пятую часть общего числа продаж Cyberpunk 2077, которые составили впечатляющие 25 миллионов экземпляров.

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Phantom Liberty увлекает игроков в закрытую зону Найт-Сити, где раскрываются захватывающие сюжетные шпионские интриги. Однако успех не ограничивается только увлекательным сюжетом – DLC также расширяет геймплей за счет добавления новых видов оружия, стильной одежды, уникальных автомобилей и прочих захватывающих элементов, делая игровой опыт ещё более насыщенным и захватывающим.