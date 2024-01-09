Не дожидаясь начала CES 2024, компания Cooler Master рассекретила сразу две своих новинки

На пороге CES 2024, Cooler Master анонсировала инновационные системы охлаждения, обещающие выдающуюся производительность в охлаждении процессоров с TDP до 300 Вт.

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Cooler Master V8 3DVC – это шедевр в мире воздушного охлаждения, объединяющий классический форм-фактор "башни" с технологическими новинками. С встроенной испарительной камерой и композитными тепловыми трубками, этот кулер, при содействии пары 120-мм вентиляторов, обещает эффективное рассеивание до 300 Вт тепла.

Cooler Master G11 выделяется компактной водяной системой в форме моноблока. Эффективность теплоотведения более 300 Вт достигается за счет двухкамерной конструкции с насосами, управляемыми ИИ-алгоритмом. Дизайн не только функциональный, но и стильный, с элементами RGB-подсветки с обеих сторон и возможностью кастомизации корпуса при помощи 3D-печати.

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Более детальные характеристики и подробности обеих новинок обещают раскрыть на предстоящей выставке CES 2024, погружая нас в мир передовых решений в сфере охлаждения.