Будущая новинка лишится характерных скруглений по углам корпуса, но сзади будет почти неотличима от своего предшественника

После неудачной попытки Эвана Бласса опубликовать фотографии Samsung Galaxy S24 Ultra, пользователь под ником WorkaholicDavid выложил инсайдерские снимки. В соответствии с предоставленными фотографиями, новинка лишится характерных скруглений углов корпуса, сохраняя схожесть с предшественником на задней панели.

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Если верить представленным фотографиям, смартфон получит плоский экран и новую золотистую расцветку сзади. Однако, дизайн блока камер останется практически неизменным по сравнению с текущей версией. Информации о технических характеристиках устройства в источнике не предоставлено.

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Ранее другие инсайдеры раскрыли неофициальные данные о батарее, камерах и других особенностях грядущего смартфона. Презентация серии Samsung Galaxy S24 запланирована на 17 января.