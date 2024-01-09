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После неудачной попытки Эвана Бласса опубликовать фотографии Samsung Galaxy S24 Ultra, пользователь под ником WorkaholicDavid выложил инсайдерские снимки. В соответствии с предоставленными фотографиями, новинка лишится характерных скруглений углов корпуса, сохраняя схожесть с предшественником на задней панели.
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Если верить представленным фотографиям, смартфон получит плоский экран и новую золотистую расцветку сзади. Однако, дизайн блока камер останется практически неизменным по сравнению с текущей версией. Информации о технических характеристиках устройства в источнике не предоставлено.
Ранее другие инсайдеры раскрыли неофициальные данные о батарее, камерах и других особенностях грядущего смартфона. Презентация серии Samsung Galaxy S24 запланирована на 17 января.