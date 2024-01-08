Незадолго до выставки CES 2024 в сети появились результаты тестирования ещё не анонсированного процессора AMD Ryzen 5 8600G

Недавно в сети появились результаты тестирования процессора AMD Ryzen 5 8600G, который ещё не был официально анонсирован. Инсайдеры оценили производительность его встроенной графики, а именно iGPU Radeon 760M с тактовой частотой 2,2 ГГц. В сочетании с 16 ГБ оперативной памяти DDR5-6000, процессор набрал 30 770 баллов в Geekbench 6.2.2 Vulkan и 24 842 балла в Geekbench OpenCL.

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Интересно, что в первом случае данная интегрированная графика AMD оказалась более производительной, чем дискретная видеокарта GeForce GTX 1060. В то время как во втором случае, результат был сопоставим с видеокартой GTX 1630.

Учитывая, что GTX 1060 всё ещё популярна среди пользователей, хотя и устаревшая технологически, покупатели процессора Ryzen 5 8600G, в теории, смогут наслаждаться аналогичной производительностью даже без использования дискретной видеокарты в своих компьютерах.

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Есть слухи о розничной цене Ryzen 5 8600G, которая, предположительно, будет колебаться от $236 до $281 доллара. Также инсайдеры предварительно оценивают цены моделей Ryzen 5 8500G и Ryzen 7 8700G в пределах $190–219 и $338–402 соответственно. Подробные характеристики и цены новых десктопных чипов AMD ожидаются на выставке CES 2024.