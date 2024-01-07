Компания QuantumScape, уже несколько лет разрабатывающая твердотельные аккумуляторы для электрокаров, поделилась результатами их тестирования

QuantumScape, компания, занимающаяся разработкой твердотельных аккумуляторов для электрокаров, предоставила результаты тестирования своих инновационных продуктов. В соответствии с внутренними лабораторными испытаниями, твердотельные аккумуляторы сохраняют 95% ёмкости после 1000 циклов зарядки, что превосходит производительность литий-ионных аналогов. Этот выдающийся результат поднимает перспективы значительного увеличения срока службы электромобилей.

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Главное отличие новой технологии заключается в использовании твёрдого электролита вместо жидкого, что приносит преимущества в виде более высокой плотности энергии и ускоренной скорости зарядки. Эксперты также выделяют более высокий уровень пожаробезопасности твердотельных аккумуляторов по сравнению с литий-ионными моделями.

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Однако стоит отметить, что основным недостатком данной технологии является высокая себестоимость. Несмотря на подтверждение результатов со стороны PowerCo (дочерней компании Volkswagen), объективная оценка потребительских свойств требует дополнительных независимых проверок. Это важно учитывать при рассмотрении перспектив внедрения твердотельных аккумуляторов в промышленность.