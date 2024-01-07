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Nata15
Robocop: Rogue City получит значимое обновление
Teyon объявила, что добавит в Rogue City режим New Game +, который позволяет перепройти кампанию со всеми улучшениями робота-полицейского

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В осенний период прошлого года в игровой индустрии произошел выход ряда значимых проектов, однако ни один из них не смог сравниться с восторженным приемом шутера под названием "RoboCop: Rogue City". Эта игра, выпущенная 2 ноября 2023 года, стремительно завоевала сердца геймерского сообщества, выделяясь особой популярностью среди любителей киберпанка и научной фантастики.

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За несколько месяцев с момента релиза "RoboCop: Rogue City" приобрела значительное количество поклонников, которые стали активно выражать свои предпочтения и требования по доработке игры. В ответ на многочисленные обращения и запросы, разработчики из студии Teyon приняли решение внедрить в игру режим New Game +. Этот режим предоставит игрокам возможность пройти игру заново, сохраняя все улучшения и прогресс своего робота-полицейского, что вызвало восторженный отклик у сообщества.

В ближайшие недели команда разработчиков обещает предоставить дополнительные детали касательно этого ожидаемого обновления. Фанаты с нетерпением ждут более подробной информации, учитывая, что режим New Game + был востребован с самого запуска шутера.

Тем не менее, стоит отметить, что восхищение анонсом режима New Game + не исключает некоторых замечаний от консольных геймеров. Они высказали надежду на выпуск патча, направленного на оптимизацию производительности и улучшение графических параметров, дабы дополнительно улучшить игровой опыт.

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В целом, "RoboCop: Rogue City" оставляет положительное впечатление и получает признание критиков как значительный шаг вперед для разработчиков, продолжающих развивать этот классический научно-фантастический франчайз. В настоящее время команда Teyon уже занята работой над своим следующим проектом, давая надежду на еще более захватывающие творения в будущем.

#новости #техника
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