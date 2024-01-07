В преддверии анонса флагманской серии realme 12 Pro компания презентовала новый слоган, который отражает её обновлённый подход к фирменной продукции и позиционирование на рынке

Realme, в преддверии анонса флагманской серии realme 12 Pro, представила новый слоган "Make it real". Этот шаг сопровождается изменениями в политике бренда, где акцент смещен на молодую аудиторию и стратегию, охватывающую "инклюзивность и экспансию". Основатель компании, Скай Ли, поделился этими новостями в открытом письме, подчеркивая обновленный подход к продукции и позиционированию на рынке в 2024 году.

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Согласно открытому письму, realme стремится обеспечить конкурентоспособность в трех ключевых областях: продукты, технологии и преимущества бренда. Компания планирует установить партнерство с более чем 30 технологическими компаниями, а также вложить средства в исследования и разработки, подчеркивая свое стремление к инновациям.

Ожидаемая флагманская серия, realme 12 Pro, уже готовится к релизу, и две модели, RMX3841 и RMX3843, прошли сертификацию в китайском ведомстве TENAA. Это обещает пользователям не только улучшенный опыт взаимодействия с гаджетами, но и инновационные камеры. Одной из ключевых особенностей станет "перископ" в модели Pro+, оснащенный датчиком Omnivision OV64B на 64 Мп.

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Таким образом, компания realme стремится утвердить свое присутствие на рынке, представив не только обновленный слоган и стратегию, но и выдающиеся технологические решения в своих будущих продуктах. Дата презентации новинок пока не объявлена, оставаясь предметом интереса для ожидающих пользователей.