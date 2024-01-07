Компания Qualcomm анонсировала процессор Snapdragon XR2+ Gen 2 для гарнитур смешанной реальности

Qualcomm анонсировала новый процессор Snapdragon XR2+ Gen 2, специально разработанный для гарнитур смешанной реальности. Этот чип представляет собой значительное улучшение по сравнению с предшествующей моделью, особенно в области производительности нейропроцессора, который увеличился в восемь раз.

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Основные характеристики нового процессора включают способность обрабатывать изображение с разрешением 4,3K при частоте кадров 90 fps для каждого глаза, что является заметным улучшением по сравнению с предыдущей версией (3K разрешение). При этом увеличились и частота центрального процессора, и графического процессора на 20% и 15% соответственно. Энергоэффективность улучшилась на 50%, а производительность встроенного ускорителя увеличилась в 2,5 раза.

Не менее важно отметить, что встроенный обработчик изображения (ISP) способен работать с 12 камерами одновременно, а задержка видеосигнала составляет всего 12 миллисекунд. В чипе также предусмотрена поддержка сетей Wi-Fi 6/6E/7 для обеспечения высокой скорости передачи данных.

Qualcomm также поделилась списком брендов, которые готовят коммерческие решения на базе нового процессора. Среди них выделяются Google и Samsung, сотрудничающие с Qualcomm над собственными XR-решениями. Кроме того, чип планируют использовать другие производители, такие как HTC, Immersed и Play for Dream.

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На презентации компания Qualcomm продемонстрировала своё эталонное XR-устройство под названием Goertek. Отмечается также, что у Qualcomm имеются отдельные чипы для AR-очков — AR2 Gen 1 и AR1 Gen 1. На данный момент конкретные сроки выхода на рынок устройств, использующих Snapdragon XR2+ Gen 2, не были объявлены.