На Indiegogo стартовала краудфандинговая кампания по сбору средств на фильтр для воды Extract, предназначенный для использования с популярными велосипедными бутылками Specialized Purist

На краудфандинговой платформе Indiegogo активирована кампания по сбору средств для инновационного фильтра воды Extract, специально разработанного для совместного использования с популярными велосипедными бутылками Specialized Purist. Изготовленный из пищевого ABS-пластика, фильтр предоставляет высокую эффективность очистки воды, устраняя до 99,9% бактерий, вирусов, а также до 99,95% простейших микроорганизмов, микропластика, осадков и тяжелых металлов.

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Производитель утверждает, что фильтр оснащен положительно заряженным фильтрующим материалом, активированным углем и механической фильтрацией. Одна единица фильтра рассчитана на обработку до 150 литров воды, в зависимости от степени ее загрязнения.

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Стоимость отдельного фильтра Extract составляет $25, приобретение в комплекте с бутылкой Specialized Purist доступно за $30. Планируется начало поставок в феврале 2024 года. Эта инновационная инициатива предоставляет покупателям возможность обеспечить себя чистой и безопасной питьевой водой во время активных велосипедных поездок, предлагая эффективное решение для фильтрации воды в полевых условиях.