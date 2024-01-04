Немецкий энтузиаст и исследователь М. Биндхаммер создал необычного робота под названием TAST-E, напоминающего человеческое лицо, но без кожи

Новейший робот TAST-E, созданный немецким исследователем М. Биндхаммером, представляет собой впечатляющую инновацию. Этот аппарат, визуально напоминающий человеческое лицо, лишённое кожи, оборудован подвижными частями, позволяющими ему шевелить губами, бровями и реалистичными глазными яблоками.

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Уникальность TAST-E проявляется не только в его мимике, но и в способности воспринимать мир вокруг. Робот обладает способностью говорить, что достигается благодаря встроенному модулю Parallax Emic 2, подключённому к плате Arduino Mega 2560. Этот элемент обеспечивает речевые функции, делая общение с роботом более натуральным.

Однако настоящее волшебство кроется в его чувствах вкуса и запаха. Как и человек, TAST-E способен распознавать пять основных вкусов: солёный, сладкий, горький, кислый и острый. Этот уровень восприятия достигается при помощи колориметров, способных определять цвет, который возникает при смешивании реагентов с соответствующими соединениями.

Если говорить об обонянии, то здесь робот менее похож на человека. Его нос включает в себя набор датчиков Grove, предназначенных для обнаружения определённых веществ в воздухе, таких как оксид азота (NO2), этанол, летучие органические соединения и углекислый газ с водородом (CO/H2).

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Остаётся загадкой, для каких целей учёный планирует использовать своего удивительного робота TAST-E.