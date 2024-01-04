Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz первым в мире получил официальное разрешение на использование в своих машинах нового цвета фар

Mercedes-Benz, в своем стремлении к инновациям, достигла нового этапа, став первым автопроизводителем в мире, который получил официальное разрешение на использование бирюзовых фар в своих транспортных средствах. Этот новый элемент светотехники предназначен для индикации использования автопилота, предостерегая других участников дорожного движения о том, что транспортное средство движется в автоматическом режиме.

реклама

Инновация заключается в добавлении бирюзовых фар к уже привычным белым фарам, красным огням заднего хода и жёлтым сигналам поворотников. Этот голубой оттенок был выбран не только в качестве эстетического решения, но и с целью привлечения внимания. Это сделает его легко узнаваемым и несхожим с цветами других световых индикаторов на дороге.

Однако следует отметить, что данная новинка пока доступна только для владельцев Mercedes в штатах Калифорния и Невада. Эти регионы выделяются тем, что признали технологию Mercedes Drive Pilot законной и разрешили ее использование на общедоступных дорогах. Тем не менее, функциональность Mercedes Drive Pilot ограничена: система может активироваться только в условиях пробок на крупных автомагистралях, где транспорт движется со скоростью менее 60 км/ч. В этих условиях водитель имеет возможность убрать ноги с педалей, отпустить руль и полностью отвлечься от управления транспортным средством.

Определенный цвет бирюзовых фар был выбран с учетом его выразительности и непохожести на другие цвета на дороге. Он исключает путаницу с темно-синим цветом проблесковых маячков автомобилей полиции и экстренных служб.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Инновационная система Mercedes Drive Pilot с бирюзовыми фарами будет внедрена в модели S-класса и EQS в Калифорнии и Неваде начиная с начала 2024 года. Тем не менее, важно отметить, что данная технология не будет функционировать на дорогах других штатов, а ее использование будет ограничено определенными критериями движения и скорости.