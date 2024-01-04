Немцы забрались выше всех в истории колёсного транспорта — до отметки 6734 метра, а швейцарцы установили рекорд для электромобиля — 6500 метров

Швейцарская компания DDP Innovations, основанная Патриком Коллером, Дэвидом Коллером и Дэвидом Пшель в 2018 году, решила воплотить амбициозный проект – создание электрического грузовика Terren, специально предназначенного для пересечённой местности, а также пригодного для использования в муниципальных службах, горнодобывающей промышленности, лесном и сельском хозяйстве. Именно для воплощения этой идеи была основана компания DDP Innovations.

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После пяти лет интенсивной работы над проектом, компании удалось достичь впечатляющего результата – разработка электропривода Terren для грузовиков с массой от 7 до 15 тонн. На базе этого технологического решения был создан двухмоторный внедорожник с общей мощностью 320 лошадиных сил. Для построения автомобиля использовался кузов Aebi Schmidt VT450 Vario Transporter. Важным элементом в конструкции стал литий-ионный аккумулятор емкостью 90 кВтч, обеспечивающий внушительный примерно 200-километровый пробег.

Основатели DDP Innovations, решив проверить возможности своего транспортного средства, создали команду Peak Evolution. Эта команда не только взяла на себя задачу установления мирового рекорда, но и решила это сделать на самом высоком вулкане на Земле, Охос-дель-Саладо в Южной Америке. Для обеспечения электропитания грузовика в пути были установлены солнечные батареи.

Однако в ходе восхождения команда DDP Innovations столкнулась с неожиданной конкуренцией от команды Porsche, которая также стремилась установить аналогичный рекорд, используя бензиновый Porsche 911. В итоге, несмотря на использование электрогрузовика, швейцарцы признали превосходство немецкой команды, которая достигла высоты 6734 метра, в то время как грузовик DDP Innovations достиг 6500 метров.

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Тем не менее, команда Peak Evolution не собирается останавливаться на достигнутом. Они объявили о намерении повторить попытку установить абсолютный рекорд, отправившись вновь на Охос-дель-Саладо с целью подняться на высоту 6893 метра. Важным аспектом при этом остаётся использование электрического грузовика с солнечными панелями для зарядки в условиях горной местности.