Французский стартап Wandercraft объявил о выпуске персонального автономного экзоскелета Atalante, позволяющего людям с ограниченными возможностями ходить, приседать и даже подниматься по ступенькам

Стартап Wandercraft анонсировал выпуск инновационного персонального автономного экзоскелета под названием Atalante, специально разработанного для людей с ограниченной мобильностью. Устройство состоит из двух рам, жестко крепящихся к телу пользователя, оборудованных электромоторами, которые синхронизируются с движениями человека. Интегрированные датчики следят за положением тела, обеспечивая стабильность и безопасность во время передвижения.

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Atalante демонстрирует впечатляющие технические характеристики, позволяя пользователю перемещаться со скоростью до 6 км/ч и успешно преодолевать препятствия, такие как ступеньки высотой до 30 см. Аккумуляторное питание обеспечивает устройству до 6 часов автономной работы, что подчеркивает его удобство в повседневном использовании.

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Презентация Atalante прошла на инновационном кампусе Wandercraft в Нью-Йорке, подчеркивая стремление разработчиков к созданию технологии, способной предоставить пользователям абсолютную самостоятельность и независимость в повседневной жизни.