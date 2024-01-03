Международная группа учёных показала новую технологию связи, «телепортирующую» изображения по сети без физической отправки

Международный коллектив учёных представил новаторскую технологию связи, опирающуюся на принципы квантовой запутанности. Эксперимент включал использование двух запутанных фотонов, что позволило эффективно архивировать и передавать гораздо больше информации, чем это осуществимо в традиционных методах.

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Исследование выявило, что измерение определённой характеристики одной из запутанных частиц мгновенно изменяло соответствующую особенность другой частицы, тем самым передавая её квантовое состояние. Затем, передавая фактические детали измеренной частицы по старому методу, учёным удалось фиксировать это состояние в месте назначения, в то время как исходная информация была эффективно уничтожена.

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Хотя метод не отличается высокой скоростью передачи данных, он создаёт прочный квантовый водяной знак для любых видов информации. Эта инновационная технология открывает перспективы для построения безопасных и защищённых сетей в будущем, где передача ключевых данных становится лишённой рисков.