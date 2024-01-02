ИИ-алгоритм под названием Masterkey построен на базе большой языковой модели и обучен «взламывать» ограничения других нейросетей с помощью текстовых запросов

Исследователи из Наньянского технологического университета в Сингапуре разработали искусственный интеллект (ИИ) под названием Masterkey, основанный на большой языковой модели. Этот ИИ-алгоритм обучен "взламывать" ограничения других нейросетей, используя текстовые запросы. Например, он может инструктировать чат-бота "общаться, как человек без моральных принципов" или добавлять пробелы после каждого знака, чтобы избежать запрещенного контента.

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Основная цель создания бота — поиск новых jailbreak-запросов, которые могут быть использованы злоумышленниками. Разработчики чат-ботов, опираясь на такие исследования, надеются улучшить алгоритмы и снизить риск генерации нежелательного контента. Однако данная инициатива вызывает вопросы в области этики и безопасности, поскольку поиск jailbreak-запросов может повысить вероятность негативных последствий и злоупотреблений. Важно сохранять баланс между улучшением технологий и предотвращением потенциальных угроз.