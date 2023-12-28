FromSoftware объявила о скорой гибели двух своих старых тайтлов — Dark Souls II и Armored Core: Verdict Day

FromSoftware объявила о завершении работы онлайн-сервисов для двух своих знаковых проектов – Dark Souls II и Armored Core: Verdict Day. Этот шаг означает, что с 31 марта игроки больше не смогут наслаждаться многопользовательским взаимодействием в этих играх. Интересно, что данное решение принято ближе к десятилетнему юбилею обеих игр: Dark Souls II была выпущена 11 марта 2014 года, а Armored Core: Verdict Day вышла в сентябре 2013 года.

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Однако поклонники этих проектов могут облегчить свое разочарование тем, что игры все еще будут доступны в одиночном режиме. Dark Souls II, однако, будет лишена онлайн-компонента на PlayStation 3 и Xbox 360. Это решение, несомненно, отразится на множестве виртуальных путешествий и сражений, которые сообщество геймеров восхваляло на протяжении многих лет.

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Подобные отключения онлайн-серверов становятся обычной практикой в индустрии видеоигр, что подчеркивает временный характер онлайн-мультиплеера и вызывает рефлексию о важности сохранения игровых наследий в оффлайн-режиме для будущих поколений геймеров.