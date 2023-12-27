Недавно NASA успешно произвело первый обмен данными в космосе по лазерной связи, а вслед за этим космическое агентство провело трансляцию видео, в котором кот по имени Тейтерс играет с лазерной указкой

NASA добилась прорыва в области космической связи, успешно передав видеоролик с котом по имени Тейтерс с космического корабля "Психея" на Землю через лазерную связь. Эксперимент осуществлялся с использованием экспериментальной системы оптической связи DSOC, позволяющей передавать данные на огромные расстояния с удивительной скоростью 267 мегабит в секунду.

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Важным элементом этой технологии является "Психея" – космический корабль, оснащенный выдающейся оптической связью. Видеоролик с котом был загружен на корабль перед его запуском в октябре, и 11 декабря удалось успешно передать его на Землю, пройдя расстояние в 30,5 миллиона километров.

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