Вот уже несколько лет команда моддеров Beyond Skyrim трудится над переносом всех зон Тамриэля на движок пятой части. И хотя до завершения ещё далеко, проект уже переплюнул оригинал в некоторых аспектах

Beyond Skyrim представляет собой талантливую команду энтузиастов, которые посвятили несколько лет работы проекту по переносу мира The Elder Scrolls на более современный движок. Они уже достигли внушительных результатов, превосходя оригинал в некоторых аспектах.

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В настоящее время фокус команды сосредоточен на регионе Сиродил, и они не просто переносят его, но также озвучивают каждый квест, что приносит дополнительный уровень глубины и реализма в игровой мир. Оказывается, в моде уже присутствует больше озвученных реплик, чем в оригинальной Skyrim, что подчеркивает масштаб и тщательность их работы.

Интересным является использование нейросети для создания голосов NPC, что придает персонажам уникальность и подчеркивает инновационный подход к разработке. В то время как нейросеть играет роль в процессе создания голосов, сама команда моддеров выражает стремление записать реплики с участием настоящих актеров, чтобы придать игре дополнительный художественный элемент.

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На данный момент в регионе Сиродил уже реализованы 44 поселения и 116 квестов с полными диалогами и репликами. Этот проект предоставляет фанатам The Elder Scrolls возможность погрузиться в удивительный мир Tamriel с новыми возможностями и впечатлениями.