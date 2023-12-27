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Nata15
OnePlus Ace 3 (12R) обнародован до презентации: рендеры и характеристики
Презентация ещё одного нового смартфона OnePlus ожидается в следующем месяце, но устройство уже было замечено на сайте китайского оператора China Mobile

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В ближайшем будущем OnePlus планирует представить свой последний смартфон, OnePlus Ace 3, который, судя по всему, будет представлен как OnePlus 12R для глобального рынка. Подробности об устройстве стали известны после нечаянной утечки информации на сайте китайского оператора China Mobile.

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Согласно доступным данным, у смартфона будет внушительный 6,78-дюймовый OLED-экран с разрешением 2480х1264 пикселя и динамической регулировкой частоты обновления до 120 Гц. Мощный процессор Snapdragon 8 Gen 2 обеспечит высокую производительность, а до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0 (в моделях с 128 ГБ, вероятно, будет использоваться UFS 3.1) гарантируют необходимое пространство для приложений и данных.

Аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой 100-ваттной зарядки обещает долгую автономность и быструю подзарядку. Фотографический опыт будет улучшен 50-мегапиксельной основной камерой с сенсором Sony IMX890 и оптической стабилизацией изображения, а также ультраширокоугольной камерой на 8 Мп и модулем на 2 Мп для дополнительных возможностей.

Смартфон также оборудован рядом дополнительных функций, таких как подэкранный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, поддержка NFC, ИК-порт и фирменный переключатель беззвучного режима. Устройство будет работать на последней версии операционной системы Android 14, что гарантирует использование последних технологических достижений.

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Официальная презентация OnePlus Ace 3 запланирована на 4 января 2024 года в Китае, а глобальный дебют намечен на 23 января. Ожидается, что цены будут различаться в зависимости от конфигурации: от $460 за модель 12 + 256 ГБ до $560 за версию 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. С этими внушительными характеристиками новинка, несомненно, привлечет внимание любителей технологий.

#новости #техника
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