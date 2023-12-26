Энтузиаст из Канады по имени Джереми Браун вдохновился электропикапом Tesla Cybertruck и разработал велосипедный трейлер Cyberdrop

Канадский энтузиаст Джереми Браун представил инновационный велосипедный трейлер под названием Cyberdrop, вдохновленный дизайном электропикапа Tesla Cybertruck. Этот уникальный трейлер, созданный для долгих велосипедных путешествий, обладает рядом передовых характеристик.

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Корпус трейлера выполнен из алюминия и имеет длину 2,4 метра и высоту 1,16 метра. Стены утеплены экструдированным полистиролом и покрыты стеклотканью. Особенностью является наличие солнечных панелей на крыше общей мощностью 400 Вт, которые заряжают батарею на 9,5 кВт внутри корпуса. Этот аккумулятор обеспечивает запас хода до 200 километров и заряжается за 8 часов.

Важным элементом Cyberdrop является переднее колесо, оснащенное ступичным мотором Grin Technologies с системой рекуперативного торможения, облегчающей усилия электровелосипеда при буксировке. Внутренние алюминиевые поверхности покрыты неопреном для предотвращения конденсации, а вентиляционное отверстие на крыше с электроприводом способствует циркуляции воздуха и охлаждению.

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Создатель утверждает, что в Cyberdrop даже высоким людям удобно перемещаться, переодеваться и готовить пищу. Стоимость этого инновационного трейлера составляет $6770 США. Все эти характеристики делают Cyberdrop привлекательным вариантом для поклонников длительных велосипедных приключений, объединяя удобство и передовые технологии.