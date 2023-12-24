Портал MacRumors получил доступ к тестовой версии iOS 18, в коде которой обнаружилась важная информация о будущих моделях iPhone

Портал MacRumors получил доступ к предварительной сборке iOS 18, выявив важные детали о будущих моделях iPhone. Эти устройства будут использовать мобильную платформу t8140 с ожидаемым чипом Apple A18 Bionic.

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Источник предполагает, что Apple изменит стратегию, отказавшись от устаревших чипов в базовых моделях iPhone. Согласно предположениям, iPhone 16 может получить стандартную версию нового чипа A18, в то время как старшие модели будут оснащены более продвинутым A18 Pro. Код iOS 18 также содержит упоминания о модулях Wi-Fi и Bluetooth от производителя Broadcom.

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Эти изменения, вероятно, приведут к заметному повышению производительности новых моделей iPhone. На данный момент нет подробностей о дополнительных функциях или изменениях в дизайне новых устройств. Официальные подтверждения от Apple ожидаются в ближайшем будущем.