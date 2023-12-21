Бывает надломана печатная плата в области коннектора PCI-Express

На YouTube-канале NorthridgeFix был опубликован увлекательный ролик, где автор поделился уникальным опытом в восстановлении 19 сломанных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090. Все они столкнулись с необычным дефектом – надломанной печатной платой в области коннектора PCI-Express. Интересно, что мастер отклонил ремонт большинства карт, объясняя невозможность гарантировать успешный исход процедуры.

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По словам специалиста, причиной этой массовой поломки, вероятно, стал излишне большой вес видеокарт, которые были установлены без использования специальных кронштейнов. В результате это привело к повреждению печатных плат. Замечательно, что мастер высказал предположение о том, что клиенты могли приобрести эти поврежденные видеокарты по выгодной цене с целью последующего восстановления и продажи за более высокую стоимость.

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Это важное напоминание о значимости правильного монтажа графических адаптеров, особенно когда речь идет о крупных комплектующих. Установка специальных кронштейнов становится критически важной, исключая возможность повреждений и обеспечивая долгосрочную стабильность работы оборудования.