По данным источника, «Кнопка захвата» будет ориентирована исключительно на функцию быстрого включения камеры смартфона и записи видео

Согласно информации, предоставленной журналистом Bloomberg Марком Гурманом, в следующей серии смартфонов iPhone 16 от Apple планируется внедрение новой функции под названием "Клавиша захвата". Данная клавиша, предназначенная для быстрого запуска камеры и записи видео. Ожидается, что она будет размещена под кнопкой включения. Предварительно известно, что она займет место, в настоящее время занятое антенной mmWave в американских версиях устройства, а антенна, в свою очередь, будет перемещена на левую грань корпуса.

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Эта клавиша будет иметь ёмкостной характер, и пользователи, вероятно, будут иметь возможность настроить несколько вариантов нажатия для выполнения различных действий. Интересным моментом является то, что это новшество будет доступно не только в Pro-моделях, но и во всех моделях предстоящей серии iPhone 16. На текущий момент компания Apple не предоставила официальной информации о готовящихся изменениях.