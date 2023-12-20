Компания HUAWEI опубликовала рекламный видеоролик, посвящённый серии смартфонов nova 12

HUAWEI представила свой новый смартфоновый релиз, nova 12, через рекламный видеоролик, который раскрывает не только изменения в оригинальном дизайне устройства, но и дату его официальной премьеры – 26 декабря. В ролике отмечается, что новинка сохраняет общую концепцию текущего поколения, но претерпевает несколько изменений. Например, "кожаная" задняя панель изменит цвет с зелёного на синий, а шрифт тиснения логотипа серии станет более крупным.

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Гаджет, представленный в видеоролике, демонстрирует измененную форму и конфигурацию тыльной камеры. Согласно информации от портала Sparrowsnews, модели nova 12 Pro и 12 Ultra будут оснащены процессором Kirin 9000S. Выделяется особенностями Ultra, которая получит основную камеру с переменным значением диафрагмы и RYYB-сенсором размером 1/1.55 дюйма. Также к устройству ожидается добавление спутниковой связи.

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Все эти нововведения добавляют интереса к предстоящей презентации, где можно будет полностью ознакомиться с функциональностью и возможностями новых смартфонов HUAWEI nova 12.