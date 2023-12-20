На Kickstarter появился необычный многофункциональный гаджет для чтения ErgoRead

ErgoRead представляет собой инновационное устройство, предназначенное для чтения, объединяя в себе пять различных функций. Он обеспечивает интеллектуальное управление теплым и холодным освещением, при этом позволяет регулировать яркость и цветовую температуру через сенсорные элементы. Способность нагреваться до 60 градусов Цельсия делает его не просто источником света, но и комфортным обогревателем.

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В то время как ErgoRead обеспечивает уют, его портативный вентилятор создает прохладный поток воздуха. Интегрированные динамики позволяют наслаждаться музыкой, аудиокнигами и подкастами. Также возможно использование устройства в качестве гарнитуры для телефонных звонков.

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С внутренним двойным полимерным литиевым аккумулятором емкостью 8000 мАч ErgoRead обеспечивает впечатляющую автономность до 32 часов. Зарядка через USB Type-C добавляет удобство в использовании. Стоимость этого многофункционального гаджета начинается от $59, с ожидаемым началом поставок в апреле 2024 года.