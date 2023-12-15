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Илон Маск, известный предприниматель и владелец компаний Tesla и SpaceX, а также социальной сети X, объявил о своем намерении создать собственный университет с акцентом на STEM-образование (естественные науки, технологии, инженерия и математика). Информация об этом появилась в налоговой декларации благотворительной организации The Foundation, основанной Маском.
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Проект начнется с включения в себя начальных и средних школ, а конечной целью является создание университета высшего уровня, который будет расположен в Остине, штат Техас. Илон Маск вложил в этот образовательный проект 100 миллионов долларов.
Документы, представленные в рамках этой инициативы, раскрывают, что в университете будут привлечены опытные преподаватели. Помимо традиционной учебной программы, планируется внедрение практического обучения, включая моделирование, тематические исследования, производственные, дизайнерские и лабораторные проекты. Илон Маск также стремится к аккредитации своего университета со стороны Комиссии по колледжам Южной ассоциации колледжей и школ.
Это не первый опыт Маска в сфере образования. Ранее он создал школу Ad Astra на кампусе SpaceX в Калифорнии, предназначенную для обучения своих детей и детей сотрудников его космической компании.
Интересно отметить, что несколько лет назад Илон Маск высказывал мнение о бесполезности университетского образования, что делает его последнюю инициативу ещё более удивительной.