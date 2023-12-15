Разработчики интегрировали в приложение новую функцию, которая поможет быстро скрыть интересы пользователя от посторонних глаз

Разработчики последней версии браузера Opera GX представили инновационную функцию под названием "Режим паники", предназначенную для быстрого сокрытия интересов пользователя от посторонних глаз. С этой целью была внедрена удобная опция "Тревожная кнопка", доступ к которой осуществляется мгновенно, просто нажав клавишу F12.

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Активация "Режима паники" приводит к отключению звука, приостановке воспроизведения во всех вкладках браузера и открытию нового окна с "безопасным" нейтральным контентом. Пользователи могут легко настроить соответствующие сайты вручную или выбрать из заранее заданных значений, таких как YouTube, Twitch, Wikipedia.

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Разработчики подчеркивают, что "Тревожная кнопка" служит незаменимой защитой от любопытных глаз и неожиданных посещений. Эта функция может пригодиться в ситуациях, когда, например, ваш начальник неожиданно возвращаетcя с обеда, а вы, находясь на работе, просматриваете турнир по игре League of Legends. Для возврата браузера в обычный режим достаточно вновь нажать клавишу F12. Однако для использования новой функции необходимо активировать опцию Early Bird в настройках браузера.