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Nata15
Apple открыла пользователям доступ к своему софту по ремонту
Теперь пользователям и некрупным СЦ доступны не только оригинальные комплектующие, но и официальный инструмент для программной диагностики iPhone и Mac

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Apple внесла существенные изменения в программу самостоятельного ремонта устройств, расширив доступ пользователей и мелких сервисных центров к новым возможностям. Теперь, помимо оригинальных комплектующих, предоставляется официальный инструмент для программной диагностики iPhone и Mac в рамках обновленной Self Service Repair.

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Важным компонентом этого обновления стала утилита Apple Diagnostics, предназначенная для опытных пользователей, занимающихся самостоятельным ремонтом цифровой электроники. Фирменное программное обеспечение дает возможность тестировать различные компоненты устройства, включая аккумулятор, камеру и датчики, с целью выявления возможных неисправностей.

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Нововведение применимо при ремонте iPhone 15, а также 14- и 16-дюймовых моделей MacBook Pro, 15-дюймового MacBook Air, Mac mini, Mac Pro и Mac Studio с чипами M2. В настоящее время программа доступна только в США и нескольких странах Европы, включая Хорватию, Данию, Грецию, Нидерланды, Португалию и Швейцарию.

#новости #техника
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