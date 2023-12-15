Теперь пользователям и некрупным СЦ доступны не только оригинальные комплектующие, но и официальный инструмент для программной диагностики iPhone и Mac

Apple внесла существенные изменения в программу самостоятельного ремонта устройств, расширив доступ пользователей и мелких сервисных центров к новым возможностям. Теперь, помимо оригинальных комплектующих, предоставляется официальный инструмент для программной диагностики iPhone и Mac в рамках обновленной Self Service Repair.

реклама

Важным компонентом этого обновления стала утилита Apple Diagnostics, предназначенная для опытных пользователей, занимающихся самостоятельным ремонтом цифровой электроники. Фирменное программное обеспечение дает возможность тестировать различные компоненты устройства, включая аккумулятор, камеру и датчики, с целью выявления возможных неисправностей.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Нововведение применимо при ремонте iPhone 15, а также 14- и 16-дюймовых моделей MacBook Pro, 15-дюймового MacBook Air, Mac mini, Mac Pro и Mac Studio с чипами M2. В настоящее время программа доступна только в США и нескольких странах Европы, включая Хорватию, Данию, Грецию, Нидерланды, Португалию и Швейцарию.