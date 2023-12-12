Исследователям из Регенсбургского университета удалось оказать воздействие на квантовое состояние отдельных электронов с помощью микроскопа с атомным разрешением

Исследователям из Регенсбургского университета удалось воздействовать на квантовое состояние индивидуальных электронов, используя микроскоп с атомным разрешением. Это значимое открытие открывает новые горизонты в решении проблемы декогеренции в квантовых компьютерах.

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Электронный спиновый резонанс, основанный на принципах, аналогичных тем, что применяются в МРТ-сканерах, позволяет точно определить состав атомов в молекуле. Традиционные методы предоставляют усреднённые данные, но новый подход позволяет исследователям получить доступ к характеристикам каждой отдельной молекулы, интегрируя электронный спиновый резонанс в атомно-силовую микроскопию.

Автор исследования, Лизанн Селлис, подчеркивает важность этого открытия: "Теперь у нас есть возможность распознавать молекулы не только по типу атомов, но и по их изотопам, то есть по составу ядер атомов".

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Кроме того, разработанный метод открывает новые перспективы для манипулирования спин-квантовым состоянием электронов в молекуле. Это помогает расширить наше понимание того, как декогеренция в квантовых компьютерах зависит от атомно-масштабной среды, а также предоставляет инструменты для её успешного предотвращения.