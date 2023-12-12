По задумке создателей, его внешний облик призван избавить пользователей и критиков от тревожных мыслей о восстании машин

На Нанкинской выставке электроники Weilan, китайская робототехническая компания, впечатлила публику инновационным роботом BabyAlpha, задача которого – устранить возможные опасения относительно восстания искусственного интеллекта. В отличие от своих аналогов, BabyAlpha не только обладает милым дизайном, ориентированным на семейных пользователей, но и стремится воссоздать черты настоящего домашнего питомца.

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Этот робот-пес предоставляет не только привлекательный внешний вид, но и внушительный арсенал передовых технологий. Он оснащен инфракрасным активным зрением, радаром миллиметрового диапазона, многопролетным радаром (multi-ToF) и многофункциональным датчиковым массивом, включая микрофоны, датчики температуры и влажности, а также инерционный датчик с шестью степенями свободы. Эти технологии позволяют BabyAlpha реагировать на команды пользователя и взаимодействовать с окружающей средой. Кроме того, робот оборудован уникальным дисплеем, через который осуществляются не только анимирование глаз но и видеозвонки.

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BabyAlpha также выполняет роль интерактивного репетитора, обучая английскому и китайскому языкам. Начальная стоимость этого уникального робота составляет 1400 долларов США, что делает его доступным для широкого круга потребителей.