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Rotor Technologies, американская авиационная компания, представила свой последний проект – автономный вертолёт R550X, созданный на основе модели Robinson R44 Raven II. Этот беспилотный летательный аппарат способен преодолевать воздушное пространство более трёх часов на одном заряде, достигая скорости до 241 км/ч и способен перевозить до 550 кг груза.
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Оснащенный передовыми датчиками и цифровыми системами управления полётом, R550X обеспечивает безопасное и автономное функционирование в различных условиях, включая ночные полёты и ситуации с ограниченной видимостью. Программное обеспечение, разработанное компанией Rotor, способно предотвращать типичные причины аварий вертолётов.
В отличие от стандартной модели R44, R550X лишен пассажирской кабины, зато оборудован просторным грузовым отсеком, который может перевозить до 550 кг груза без участия пилота. Радиус действия и возможность контроля охватывают расстояние до 16 км от наземного ретранслятора спутниковой связи, более 1600 км от бортового ретранслятора или через связь LTE.
R550X предоставляет уникальные возможности вертикального взлёта и посадки на больших расстояниях, что недоступно для обычных дронов и eVTOL, делая его идеальным для решения сложных задач в области грузоперевозок, коммунального обслуживания и морских операций. Несмотря на отсутствие конкретной информации о стоимости новинки, компания планирует начать поставки данного вертолёта в 2024 году.