Преимуществами устройств стала продвинутая система камер, обновлённая конструкция шарнира и ColorOS 13.2, подстроенная под особенности использования складных экранов

OPPO завоевывает российский рынок с выдающимися складными смартфонами: Find N3 и N3 Flip. Устройства отличаются не только продуманным дизайном, но и передовой технологией камер, усовершенствованным шарниром и операционной системой ColorOS 13.2, специально адаптированной для гибких экранов.

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Смартфон OPPO Find N3 поражает воображение с внутренним OLED-дисплеем в 7,82 дюйма и внешним экраном 6,31 дюйма, оба способных обеспечить частоту обновления вплоть до 120 Гц. Мощь устройства обеспечивает Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ ОЗУ и гигантская 512-гигабайтная флэш-память. Внушительная батарея на 4805 мАч обеспечивает стабильную автономность.

Основная камера Find N3 впечатляет разнообразием: 48-мегапиксельный датчик с оптической стабилизацией, 64-мегапиксельный перископический и 48-мегапиксельный широкоугольный сенсор. Фронтальные камеры на внешнем и внутреннем экранах соответственно – 32 Мп и 20 Мп. Эта тройная камерная система гарантирует высококачественные снимки в любых условиях.

В то время как OPPO Find N3 представляет собой эпитом высоких технологий, модель Find N3 Flip предлагает форм-фактор раскладушки. С 6,8-дюймовым внутренним экраном и 3,26-дюймовым внешним экраном, устройство работает на базе MediaTek Dimensity 9200, с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти. Тройная камера на 50 Мп, 32 Мп и 48 Мп, а также 32-мегапиксельная фронтальная камера создают впечатляющий опыт фотосъемки. Аккумулятор емкостью 4300 мАч обеспечивает продолжительное время работы.

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OPPO Find N3 и Find N3 Flip доступны для приобретения по привлекательным ценам: 219 999 рублей и 119 999 рублей соответственно. Таким образом, OPPO предоставляет потребителям не просто смартфоны, а истинные шедевры технологического прогресса.