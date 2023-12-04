Недавно в TikTok появился ролик якобы из Grand Theft Auto VI

В преддверии долгожданного трейлера к новой части Grand Theft Auto, начинают появляться слухи и утечки на форумах, раскрывающие детали грядущего блокбастера. На этот раз сенсационную информацию предоставил родственник одного из сооснователей Rockstar North - Аарона Гарбута.

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Свежий ролик, появившийся в TikTok, якобы демонстрирует город новой игры — камера плавно проходит по улицам, предположительно Вайс-Сити. Внимательные фанаты провели сравнение с предыдущими утечками и пришли к выводу, что это не обычный фейк.

Автор "сюрприза" (по слухам, сын Гарбута или его близкий друг) ответил на вопросы относительно игры. Он утверждает, что карта будет в два раза превосходить по размерам Лос-Сантос из предыдущей части Grand Theft Auto V, а геймерам предоставится возможность исследовать около 70% всех зданий. Ожидается, что премьера, если не произойдут переносы, состоится осенью 2024 года.

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Не стоит забывать, что первый трейлер GTA VI намечен на 5 декабря. Анонс ролика вызвал бурю обсуждений в социальных сетях, создав невиданный ажиотаж.