Создание Lords of the Fallen обошлось студии CI Games в $44,7 миллиона, при этом порядка $20,5 миллиона было потрачено на рекламную кампанию

Разработчики игры Lords of the Fallen предоставили детали финансового состояния проекта. Несмотря на неудовлетворительный старт, авторы планируют получить значительную прибыль.

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По предоставленным данным, затраты студии CI Games на создание Lords of the Fallen составили $44,7 миллиона, из которых примерно 20,5 миллиона были направлены на масштабную рекламную кампанию. Заметно, что отчет издателя утверждает о продаже 900 тысяч копий игры, хотя более месяца назад сообщалось о преодолении отметки в один миллион. Однако эта цифра, видимо, оказалась завышенной.

Компания не раскрыла, удалось ли ей окупить затраты на разработку проекта, но вероятно, что нет: даже с учетом продаж 900 тысяч копий, которые должны принести около 60 миллионов выручки, значительная часть уйдет на комиссии площадок и налоги. Интересно, что игра наиболее активно покупалась на платформе PlayStation. Тем не менее, CI Games выражает оптимизм и надеется получить примерно $100 миллионов от продаж в течение нескольких лет.

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Для устойчивых продаж необходимы положительные оценки, но Lords of the Fallen столкнулась со средним приемом со стороны прессы и геймеров. К примеру, рейтинг игры на платформе Steam составляет 60%, что вызывает иронию, учитывая заявления разработчиков о стремлении повторить успех Elden Ring.