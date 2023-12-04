AOC Gaming CU34G2XP/BK оснащён 34-дюймовой VA-панелью с индексом кривизны 1500R и антибликовым покрытием

На рынке появилась новая игровая модель AOC Gaming CU34G2XP/BK. Экспертами она признана как выдающаяся модель благодаря высокому разрешению 3440x1440 и частоте обновления до 180 Гц. Изогнутый 34-дюймовый VA-дисплей с индексом кривизны 1500R и антибликовым покрытием обеспечивает несравненный игровой опыт.

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Технология Adaptive Sync и время отклика 1 мс (GtG) гарантируют плавность и реакцию в динамичных сценах. Эта модель также поддерживает 10-битную глубину цвета и HDR-контент, что делает изображение ещё более насыщенным и реалистичным.

Функциональность монитора расширяется возможностью использования PiP и PbP, а встроенные динамики (2x2 Вт) придают звуку дополнительную глубину. Регулируемая подставка сделает настройку удобной, позволяя изменять наклон, высоту и поворот экрана.

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Интерфейс CU34G2XP/BK предлагает два HDMI 2.0, пару DisplayPort 1.4, четыре USB-порта и аудиовыход 3,5 мм. Стоимость этого игрового монитора составляет €339, а его появление на полках ожидается в середине декабря 2023 года.