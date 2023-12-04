Польский техноблогер под ником Vetrox360 опубликовал подборку изображений, которые, по его словам, представляют собой обои для Samsung Galaxy S24 Ultra

Польский техноблогер, известный как Vetrox360, опубликовал набор изображений, утверждая, что это эксклюзивные обои для будущего флагмана Samsung Galaxy S24 Ultra. Он утверждает, что все эти обои уже доступны для скачивания, предоставляя пользователям возможность оценить их визуальное воздействие на своих устройствах, ещё до официального выпуска смартфона.

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Интересно, что блогер утверждает, что изображения были извлечены из прошивки, предназначенной для будущего смартфона. Он предоставил четыре варианта одного изображения в разных цветовых оттенках. Хотя подлинность этих обоев пока не подтверждена, сообщается, что загрузка разнообразных фоновых изображений с небольшими изменениями в цвете становится обычной практикой для Samsung.

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Пока нет официальной даты презентации семейства смартфонов Galaxy S24, но, по слухам, можно ожидать, что они будут представлены в начале 2024 года. Следует отметить, что это неофициальная информация, и подлинность обоев требует подтверждения от Samsung.