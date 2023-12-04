В сеть попали маркетинговые материалы, раскрывающие особенности дизайна трёх моделей, и подробные технические характеристики

Портал Windows Report опубликовал уникальную информацию о предстоящей линейке смартфонов Galaxy S24, раскрывая детали их дизайна и технических характеристик.

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Согласно утечке, флагман Galaxy S24 Ultra получит титановый корпус и будет представлен в четырех цветовых вариантах. Он сохранит общий стиль предшественника, но экран станет плоским, отказавшись от изогнутых краев. Интересно, что используется новое стекло Corning Gorilla Armor, что, вероятно, представляет собой новое поколение защитного покрытия.

Характеристики Galaxy S24 Ultra включают 6,8-дюймовый экран Quad HD+ с 120 Гц, процессор Exynos 2400 или Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ ОЗУ, и варианты встроенного хранилища: 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Батарея составит 5000 мАч, а основная камера - 200 Мп. Также предусмотрено использование стилуса S Pen.

Модели Galaxy S24 и S24+ получат алюминиевую рамку и будут доступны в четырех цветах. Они имеют более плоский дизайн по сравнению с предшественниками, сохраняя при этом структуру камер.

Характеристики Galaxy S24 и S24+ включают Full HD+ экраны с частотой 120 Гц, процессоры Exynos 2400 или Snapdragon 8 Gen 3, различные объемы ОЗУ и ПЗУ, а также разные ёмкости батарей. Основная камера в модели S24 - 50 Мп.

Отчет также подчеркивает акцент Samsung на использовании искусственного интеллекта, предоставляя функциональность перевода в режиме реального времени в мессенджерах и инновационные функции редактирования изображений.

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Официальная презентация новых смартфонов намечена на 17 января.