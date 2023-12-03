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Nata15
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - 4 концовки, 40 часов игрового времени
В Xbox-версии шутера предусмотрено два режима графики: «качество» и «производительность», причём в случае последнего разработчики намерены добиться стабильных 60 fps

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В течение прошлого вечера в интернете появился долгожданный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, предстоящего шутера. Однако это лишь часть последних событий в мире данного боевика.

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Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 дали интервью китайскому порталу GamerSky, где раскрыли дополнительные детали проекта:

- Сюжетная линия растянется на примерно 40 часов игрового времени.

- В Heart of Chornobyl предусмотрено четыре различные концовки.

- Выполнение побочных заданий окажет влияние на основной сюжет.

- Различные монстры обладают разнообразным искусственным интеллектом: одинокая собака не станет атаковать главного героя, в то время как стая готова к нападению.

- В Xbox-версии игры предусмотрены два режима графики: "качество" и "производительность" с целью достижения стабильных 60 кадров в секунду.

- На PC-версии игра запускается даже на видеокартах GeForce GTX 1060, но визуальное представление может быть несколько уступающим.

- На данный момент шутер проходит бета-тестирование, и точная дата релиза пока не объявлена.

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Не забывайте, что официальный релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl намечен на первый квартал 2024 года. О переносе релиза пока нет информации.

#новости #техника
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