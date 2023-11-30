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Nata15
Blizzard опрашивает фанатов о приемлемости цены $50-$100 за DLC Diablo IV
Ценник в 70 долларов за оригинальную Diablo IV вызывал вопросы у публики, но то ли ещё будет: согласно опросу, который Blizzard рассылает по электронной почте, грядущее дополнение для игры компания не собирается отдавать геймерам бесплатно

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Blizzard, активно взаимодействуя с геймерским сообществом, провела опрос среди своих преданных фанатов, стремясь определить оптимальную цену для предстоящего дополнения Diablo IV. Из результатов опроса стало известно, что компания рассматривает ценовой диапазон от $50 до $100.

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Несмотря на то, что цена в $70 за основную версию Diablo IV вызвала вопросы, новая информация свидетельствует о том, что Blizzard не планирует предоставлять дополнение бесплатно. Вместо этого они предложат различные издания с ценами от $50 до $100, включая в них разнообразные бонусы и возможности для игроков.

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Blizzard намерена увеличить стоимость дополнения, добавив различные бонусы, такие как скины, дополнительное место для лута и годовой боевой пропуск. Это решение вызывает негодование среди преданных поклонников Diablo IV, которые выражают опасения относительно возрастающих затрат на игровой процесс.

#техника #техника samsung
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